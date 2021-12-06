ГИБДД СО: Управление транспортным средством, регистрация которого прекращена, недопустимо

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Нередки случаи, когда сотрудники Госавтоинспекции посредством автоматической фиксации административных правонарушений выявляют, что по дорогам региона передвигаются не зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства.

Так, при получении информации о смерти собственника транспортного средства, его государственный учет прекращается регистрационным подразделением Госавтоинспекции. Однако случается, что родственники или знакомые умершего гражданина продолжают передвигаться на таком транспорте, в то время как делать это категорически запрещено.

При управлении транспортным средством, регистрация которого прекращена, действия водителя образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, а санкция предусматривает наложение штрафа в сумме от 500 до 800 рублей. Повторное совершение аналогичного нарушения, влечет наложение штрафа в сумме 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, стоит помнить, что от уплаты штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме, также уйти не получится: в случае установления факта управления транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке, на водителя будут вынесены постановления об административных правонарушениях.

Государственная регистрация транспортного средства возобновляется только после вступления в наследство, по заявлению нового собственника.

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УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области