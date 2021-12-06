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ГИБДД СО: Управление транспортным средством, регистрация которого прекращена, недопустимо

6 декабря 2021 19:26
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При управлении транспортным средством, регистрация которого прекращена, действия водителя образуют состав административного правонарушения.

Нередки случаи, когда сотрудники Госавтоинспекции посредством автоматической фиксации административных правонарушений выявляют, что по дорогам региона передвигаются не зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства. 

Так, при получении информации о смерти собственника транспортного средства, его государственный учет прекращается регистрационным подразделением Госавтоинспекции. Однако случается, что родственники или знакомые умершего гражданина продолжают передвигаться на таком транспорте, в то время как делать это категорически запрещено.

При управлении транспортным средством, регистрация которого прекращена, действия водителя образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, а санкция предусматривает наложение штрафа в сумме от 500 до 800 рублей. Повторное совершение аналогичного нарушения, влечет наложение штрафа в сумме 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, стоит помнить, что от уплаты штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме, также уйти не получится: в случае установления факта управления транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке, на водителя будут вынесены постановления об административных правонарушениях.

Государственная регистрация транспортного средства возобновляется только после вступления в наследство, по заявлению нового собственника.

 

Фото:   pixabay

 

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

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