Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

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Власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передают "Известия".

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — заявила Бербок журналистам.

Ранее в этот день Высший суд Берлина признал россиянина виновным в убийстве гражданина Грузии и приговорил его к пожизненному заключению.

Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Фото: Global Look Press/Michael Kappeler/dpa/"Известия"