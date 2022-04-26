Генеральный прокурор РФ Краснов предложил прописать ответственность за пропаганду символики экстремистов

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики, передает ТАСС.

"Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая бесспорно является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование", - сказал генпрокурор, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Он также сообщил, что в связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом в прошлом году устанавливались обстоятельства вновь выявленных преступлений против мирного населения. "Планомерная работа в этом направлении будет продолжена", - добавил генпрокурор.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости



