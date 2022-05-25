ГД и Совфед отменили возрастной предел для заключения первого контракта о военной службе

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Ранее в среду Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении и сразу в целом, передает ТАСС.

При голосовании 159 сенаторов поддержали закон, один человек воздержался.

В настоящее время первый контракт о прохождении военной службы "заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет". "Предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан)", при котором им дается право заключить первый контракт о прохождении военной службы, сказано в пояснительной записке.

Авторами проекта закона выступили глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Разработчики инициативы полагают, что отмена верхнего возрастного предела сможет привлечь специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на службу по контракту, в том числе в сфере медицинского обеспечения, инженерии, связи.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС