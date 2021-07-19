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Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-лужба Генпрокуратуры РФ, передает РИА Новости.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования денег под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа Финанс Инк" похитил у потерпевших почти 2 миллиона 715 тысяч долларов и свыше 293 тысяч евро, что составляет более 202 миллионов рублей.

Иванцов скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в розыск. В августе 2018 года его задержали во Франции, в октябре Генпрокуратура направила в компетентные органы Франции запрос о его выдаче.

"Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ярослава Иванцова доставят в Россию", - отмечается в сообщении.

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев