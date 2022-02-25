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Фермер из Похвистнево ответит перед судом за мошенничество при получении субсидии

25 февраля 2022 17:57
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Он незаконно получил 825 тысяч рублей.

Следственным отделом Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемого по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

В 2020 году между обвиняемым и Администрацией Похвистневского района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат на развитие молочного скотоводства Самарской области. По условиям соглашения для получения денег обвиняемый должен был предоставить документы, подтверждающие факт приобретения соответствующего оборудования, в том числе копии договора и платежных документов.

"В связи с наличием обстоятельств, препятствующих получению субсидии, а именно приобретением оборудования с применением расчетов в форме натуроплаты, обвиняемый предоставил в Администрацию муниципального района документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах, в том числе платежные поручения и товарные накладные. В результате указанных противоправных действий, обвиняемому были перечислены бюджетные средства в размере 825 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению", - передает СУ СКР СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pixabay

 

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