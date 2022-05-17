Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет колонии 

170

Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, виновного в получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет, передает во вторник корреспондент ТАСС из суда.

"По совокупности двух приговоров назначить Захарченко наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей", - огласил решение судья.

На скамье подсудимых, помимо Захарченко, находились еще три человека: бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен, совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов. Белевцов и Критинин осуждены на семь лет колонии строгого режима каждый, Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Адвокат Захарченко Валерия Тунникова сообщила ТАСС, что обжалует приговор.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС