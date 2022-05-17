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Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет колонии 

17 мая 2022 19:27
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Также ему назначили штраф в размере 500 млн рублей.

Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, виновного в получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет, передает во вторник корреспондент ТАСС из суда.

"По совокупности двух приговоров назначить Захарченко наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей", - огласил решение судья.

На скамье подсудимых, помимо Захарченко, находились еще три человека: бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен, совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов. Белевцов и Критинин осуждены на семь лет колонии строгого режима каждый, Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

Адвокат Захарченко Валерия Тунникова сообщила ТАСС, что обжалует приговор.

 

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

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