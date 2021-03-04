Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, передает РБК.



«Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура намерена обжаловать это судебное решение», — сообщает пресс-служба.



Информация о задержании 62-летнего экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора появилась 1 марта. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в сумме более 1,4 млн рублей за способствование в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в Набережных Челнах.



Борис Петров возглавлял Приволжское управление Ростехнадзор с 2005 года до лета 2020 года.





Фото: РБК