Я нашел ошибку
Главные новости:
Гамма-камера оснащена цифровым детектором, который позволяет видеть молекулярную структуру изучаемого органа.
Более 2100 пациентов обследовано на гамма-камере, поставленной в Самарский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта
Горело масло в масляной ванне на предприятии.
В Самаре 96 спасателей тушили пожар на улице Промышленности, 278
Он внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине.
Россиянин сдал квартиру в аренду и внезапно лишился ее
Суд отказал в заключении под стражу Бориса Петрова. Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей.
Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест
В администрации Тольятти прошло очередное заседание экологического Совета.
В Тольятти готовят дорожную карту решения главных экологических проблем
Партия готова оказать помощь добровольцам, которые решат попробовать себя в большой политике. 
Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» об участии волонтеров в политике
Под опекой врачей больше полумиллиона женщин.
Дмитрий Азаров встретился с коллективом перинатального центра в Тольятти
Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал медицинским работникам, ведь 75% медиков – женщины, именно они помогают людям от момента появления на свет.
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинок с Международным женским днем
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
0.27
EUR 88.94
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Экс-главу Приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест

4 марта 2021 20:41
86
Суд отказал в заключении под стражу Бориса Петрова. Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, передает РБК.

«Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура намерена обжаловать это судебное решение», — сообщает пресс-служба.

Информация о задержании 62-летнего экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора появилась 1 марта. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в сумме более 1,4 млн рублей за способствование в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в Набережных Челнах.

Борис Петров возглавлял Приволжское управление Ростехнадзор с 2005 года до лета 2020 года.

 

Фото:   РБК

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
213
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
4 марта 2021  12:35
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
Экономика региона
353
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
623
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
373
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
435
Весь список