Экс-глава самарского филиала НИИ радио и его подчиненный обвиняются в присвоении денег предприятия

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного конструктора и бывшего начальника отдела кадров Самарского филиала научно-исследовательского института. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и "Служебный подлог".

"По версии следствия, в период времени с января 2015 года по июль 2020 года обвиняемый, занимавший различные должности в Самарском филиале научно-исследовательского института радио, с целью получения материальной выгоды способствовал фиктивному трудоустройству граждан на различные должности на предприятии. При этом, указанные лица трудовую деятельность фактически не осуществляли, о чем обвиняемому было известно. Вместе с тем, мужчина, используя свое должностное положение, лично устанавливал размер ежемесячных надбавок к должностному окладу фиктивно трудоустроенных лиц, после чего подписывал табели учета рабочего времени, изготовленные по его указанию подчиненными сотрудниками, и присваивал денежные средства, начисленные в качестве заработной платы. Следствием выявлено 4 эпизода преступной деятельности обвиняемого, общая сумма похищенным таким образом денежных средств составила более 8 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Один из эпизодов преступной деятельности обвиняемый совершил в сговоре с начальника отдела кадров учреждения, трудоустроив на вакантную должность близкого родственника последней. В результате обвиняемые незаконно похитили более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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