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Экс-глава РКЦ "Прогресс" получил 8,5 года колонии общего режима

14 июля 2021 18:22
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Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Кировский районный суд Самары в среду приговорил бывшего генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина к 8,5 годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и растрату, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уголовное дело в отношении Кирилина возбудили в феврале 2018 года по материалам регионального УФСБ. По версии следствия, с 2011 года по декабрь 2016 года топ-менеджер заключил с одной из компаний договор на поставку гидравлического пресса по завышенной стоимости – на 125,7 миллионов рублей.

Также по инициативе Кирилина несколько сотрудников РКЦ отправились в командировку в Германию, на что были потрачены более 745 тысяч рублей – как сочло следствие, безосновательно. Общий ущерб превысил 126 миллионов рублей.

Кроме того, в 2017 году Кирилин, по версии следствия, растратил вверенное ему имущество еще на 3,5 миллиона рублей.

Уголовное дело было передано в суд в августе 2019 года, однако в октябре его вернули прокурору. Во второй раз дело поступило в Кировский районный суд в июне 2020-го. Виновным себя Кирилин признавать отказался.

"Назначить Кирилину наказание в виде восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья Лия Пирожкова.

Дополнительно подсудимому назначили штраф в 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

 

Фото:   pixabay

Теги: приговор РКЦ «Прогресс» Экс-глава

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