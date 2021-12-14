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Двое мужчин задержаны при попытке передать заключенному ИК-3 запрещенные предметы

14 декабря 2021 17:38
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Со слов правонарушителей запрещенные предметы они собирались передать одному из осужденных колонии путем переброса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками исправительной колонии №3 задержаны двое граждан.

При личном досмотре один из задержанных добровольно выдал пакет с пятью свертками, в которых находились 11 сотовых телефонов, 5 зарядных устройств, 3 гарнитуры, 8 сим-карт, 5 полотен по металлу, а также два свертка предположительно с наркотическим веществом.

Со слов правонарушителей запрещенные предметы они собирались передать одному из осужденных колонии путем переброса. Оперативными службами заказчик был установлен. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Собранные материалы переданы по подследственности, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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