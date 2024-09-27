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Две пьяные тольяттинки избили до смерти соседку-пенсионерку в ванной

27 сентября 2024 16:31
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Обе женщины заключены под стражу.

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин, подозреваемых по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

В сентябре 2024 года 38-летняя подозреваемая пришла в гости к своей 34-летней знакомой, которая проживала в коммунальной квартире. В то время, когда женщины распивали спиртные напитки на кухне, пришла 67-летняя соседка. Между женщинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений 67-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Обе женщины заключены под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Тольятти Уголовное дело

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