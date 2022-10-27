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Два тольяттинца осуждены за разбойное нападения на пожилую женщину и ее дочь-инвалида

27 октября 2022 15:07
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Одному из осужденных назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы, второму – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Доказательства, собранные сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти признаны достаточными для вынесения приговора двоим жителям города Тольятти. 

Установлено, что в сентябре 2020 года одному из осужденных, работавшему санитаром в организации по  перевозке лежачих больных, стало известно о проживании в квартире многоквартирного дома по улице Мира в Тольятти, 91-летней женщины и ее дочери-инвалида.

"У мужчины возник умысел на совершение разбойного нападения с целью обогащения, для участия в котором он пригласил своего знакомого. Для реализации задуманного молодые люди разработали план", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

9 декабря 2020 года они прибыли по нужному адресу, где выкрутили установленные в подъезде лампочки. "Далее, один из осужденных остался около входной двери квартиры, контролируя ситуацию, а второй проник в квартиру через открытую дверь, где на кухне увидел одну из женщин, которая, увидев его, начала кричать. Молодой человек, опасаясь разоблачения, взял заранее принесенный с собой кухонный нож и нанес последней не менее 4 ударов в область расположения жизненно важных органов, после чего она упала на пол. Потерпевшая от полученных травм скончалась. Осужденный прошел в комнату, где находилась вторая женщина, и причинил ей не менее 14 ножевых ранений. В последствии ее жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи", - рассказали в СУ СКР СО

Молодой человек, полагая, что обе потерпевшие мертвы, похитил принадлежащие им имущество и деньги, находившиеся в квартире. После этого он и его подельник, который все это время наблюдал за обстановкой, во избежание их возможного обнаружения, скрылись с места преступления.

Молодые люди были задержаны сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области и заключены под стражу.

Судом они признаны виновными в совершении преступлений, одному из осужденных назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, второму – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

 

Фото:   СУ СКР СО

 

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