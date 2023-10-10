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Доцент кафедры одного из самарских вузов предстанет перед судом за взятки от студентов

10 октября 2023 20:14
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После получения денег доцент кафедры проставлял в экзаменационные ведомости и в зачетные книжки студентов оценки, без фактической проверки знаний.

В 2023 году обвиняемый неоднократно получал деньги на общую сумму – 228 тысяч рублей, за беспрепятственную сдачу экзаменов и получение положительных оценок.

После получения денег доцент кафедры проставлял в экзаменационные ведомости и в зачетные книжки студентов оценки, без фактической проверки знаний.

Незаконные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при активной поддержке руководства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pxhere.com

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