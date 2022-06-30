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Должникам оставят прожиточный минимум

30 июня 2022 22:53
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Ранее списание не было ограничено нижней планкой.

С 1 июля в России вступает в силу новый закон о не взыскании суммы прожиточного минимума с должников. Ранее списание не было ограничено нижней планкой, сказал 30 июня «Известиям» политолог Павел Склянчук.

Заявление о сохранении прожиточного минимума от взыскания можно будет подавать в кредитные организации. То есть должники теперь смогут попросить о сохранении средств от списания даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Таким образом, на счетах должника будут оставаться средства, защищенные от списания за долги.

«До настоящего времени взыскание долгов не было ограничено нижней планкой. Если, например, гражданин не смог выплатить кредит, то банк был вправе забирать всю заработную плату без остатка», — напомнил Склянчук.

Государство посчитало социально значимым помочь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и ограничило удовлетворение прав кредитора размером прожиточного минимума, сказал он.

 

Фото:    pxhere

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