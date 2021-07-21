Дочь бывшего мэра Самары, подозреваемую в вымогательстве, отправили под домашний арест

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Самарский районный суд отправил под домашний арест дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилу, подозреваемую в вымогательстве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе судебной инстанции.

"Ходатайство следователя удовлетворили, избрали домашний арест на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Тархова была задержана на прошлой неделе после возбуждения уголовного по статье "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере". По данным собеседника, она требовала у депутата самарской губернской думы 200 млн рублей. На что предназначались средства, пока не уточняется. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты за пять лет.

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год.

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