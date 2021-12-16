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Для жителей Самарской области проведут очередные торги

16 декабря 2021 13:56
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Для жителей Самарской области проведут очередные торги

В начале 2022 года пройдут торги, на которых можно будет приобрести жилые и нежилые помещения.

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 14, 17 и 18 января 2022 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое имущество, арестованное в рамках исполнительного производства. 

Так на торги повторно выставлены зерновой склад площадью 1200 кв.м. с начальной стоимостью в 281 тысячу рублей и коровник на 212 голов — 659 тысяч рублей. Оба объекта расположены в с. Черноречье Волжского района. Среди лотов будут представлены и квартиры как в областной столице, так и других городах и районах региона. 

Также все желающие смогут приобрести жилые дома с земельными участками в п. Зубчаниновке с начальной ценой в 4,6 миллиона рублей, п. Мехзаводе — 17 миллионов рублей, с. Челно-Вершинах — 799 тысяч рублей и с. Заборовке — 3,2 миллиона рублей.    

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

Теги: Судебные приставы

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