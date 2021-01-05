Директор безенчукской фирмы «Брис» стал фигурантом уголовного дела

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К такому выводу пришло следствие по уголовному делу директора фирмы «Брис» Дмитрия Семенкина, обвиненного в мошенничестве и легализации преступных доходов.

Первое уголовное дело в отношении руководства безенчукской фирмы «Брис» появилось еще весной 2020 года. Согласно его фабуле, в ноябре 2019 года директор «Бриса» Дмитрий Семенкин якобы совершил хищение 1,279 млн рублей. Деньги выделялись в рамках муниципального контракта с комитетом по строительству на выполнение работ по ликвидации мест размещения отходов в Безенчукском районе. Стоимость контракта составляла 1,296 млн рублей.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (санкция — до 10 лет лишения свободы) возбудили не сразу. Сначала полиция выносила отказные постановления.

В начале декабря 2020 года статей обвинения у г-на Семенкина прибавилось. По эпизоду с хищением денег, выделенных на ликвидацию мест размещения отходов, фигуранту вменена статья 174.1 УК РФ «Легализация или отмывание денежных средств, полученных преступным путем». Статья считается сопутствующей, а ее возбуждение означает, что уголовное дело скоро уйдет в суд.

Фирма «Брис» была создана в 2019 году и сразу же собрала 9 подрядов — все на территории Безенчукского района. Компания выполняла небольшие контракты по благоустройству парковой зоны в селе Покровка, ремонту почты в селе Купино, благоустройству территории рядом с Домом культуры в поселке Прибой. Самым крупным контрактом «Бриса» стал контракт на ремонт дворовых территорий в поселении Осинки (3,09 млн рублей).

В 2020 году «Брис» радикально меняет географию своей активности — в его портфеле не остается ни одного безенчукского подряда. Зато фортуна стала благоприятствовать ему в Красноармейском районе, где фирма Семенкина уже стала победителем в трех конкурсах — по благоустройству и обустройству общественных территорий на общую сумму почти 5,4 млн рублей, пишет газета «Самарское обозрение».

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