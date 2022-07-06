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Депутаты Госдумы захотели решить в России проблему «резиновых квартир»

6 июля 2022 10:33
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Депутаты Госдумы захотели решить в России проблему «резиновых квартир»

Депутаты Госдумы захотели решить в России проблему «резиновых квартир», ограничив количество человек, которых можно зарегистрировать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Авторы инициативы предложили запретить регистрировать на 6 квадратных метрах жилья более одного человека, если они не являются родственниками. Депутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать, как ведомство относится к подобному ограничению.

На данный момент, по закону, собственники могут прописывать в своих квартирах других жильцов, иногда они выбирают для этой цели асоциальных граждан. «В первую очередь подобные схемы используются для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции», — заявил Якубовский.

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