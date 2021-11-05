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Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК

5 ноября 2021 15:28
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Один из напавших в районе Новые Ватутинки ударил мальчика по щеке.

Уголовное дело по статье о хулиганстве по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве передано для расследования в территориальный орган столичного СК, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по версии следствия, вечером группа лиц вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и подвергли избиению. "Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку", - сообщила Иванова. Она добавила, что потерпевшие установлены, в ближайшее время их допросят следователи. Также будет проверено состояние здоровья ребенка. Сейчас устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка.

Источник ТАСС добавил, что сотрудники полиции проводят в микрорайоне Новые Ватутинки рейд, они выясняют, кто был свидетелем случившегося. Несколько подозреваемых задержаны для установления их личностей и проверки документов.

Как позже сообщает ТАСС, один из напавших на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, со слов отца, ударил четырехлетнего мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом.

"Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", - сказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.

 

Фото:   соцсети

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