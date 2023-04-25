Дачные участки, заросшие бурьяном и сухостоем будут искать с беспилотников

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МЧС наладит борьбу с нерадивыми дачниками, которые не убирают на своих участках бурьян и сухостой. Их будут выявлять по жалобам соседей, а еще — использовать беспилотники с видеокамерами для мониторинга обстановки. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

В этом году за контроль заросших участков возьмутся особенно серьезно.

«Человек должен понимать, что собственность — это не только благо, но еще и ответственность, — подчеркнул чиновник. — И если его дачный участок зарос сухой травой или камышом, это считается противоправным бездействием. Он нарушает противопожарные правила и создает угрозу для себя и своих соседей. А если в эти заросли прилетит, например, окурок? Могут пострадать не только соседние дома, но и все дачное хозяйство или все село. Мы так рисковать не можем».

Нормативов для запущенности, отметил Ринат Еникеев, при этом никаких нет — каждому заросшему участку дают правовую оценку в индивидуальном порядке, учитывая тип растительности, близость придомовых построек и другие потенциально опасные факторы. Работать по нерадивым датчикам МЧС этим летом будет как в заявительном порядке (увидел, что у соседа весь задний двор в бурьяне, — подал жалобу), так и путем широкомасштабных профилактических воздушных проверок.

«У нас есть соответствующие средства дистанционного контроля — так называемые квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, оснащенные видеокамерами с хорошим разрешением, — отметил Еникеев. — С их помощью мы и будем мониторить ситуацию — в том числе и по заросшим участкам. Думаю, после майских праздников мы уже этим активно займемся».

За бурьян на участке полагается административная ответственность. Хорошая новость — сразу штрафовать никого не станут. По словам собеседника издания, штраф — это исключительная мера воздействия и применять ее будут только к особо злостным нарушителям. На первый раз вынесут предостережение. На второй — предупреждение, согласно статье 3.4 КоАП. А если ни то, ни другое не мотивирует человека прибраться на своей территории, уже можно будет поговорить и о штрафах. Они регламентируются статьей 20.4 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности» и составляют для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. А если нарушение произошло во время действия особого противопожарного режима (его периодически вводят на разных территориях, например, во время долгой засухи или аномальных скачков температуры), то сумма штрафа вырастет до 10—20 тысяч рублей соответственно.

Дачникам официально разрешили сжигать на своей территории мусор, прошлогоднюю листву и сухие ветки. Правда, для этого обязательно нужно обзавестись либо специальной жаровней (хотя бы и собранной из кирпичей и металлического листа), либо железной бочкой — причем и то, и другое должно располагаться не менее чем в семи метрах от ближайших построек. Кроме того, по словам Рината Еникеева, крайне желательно непосредственно в процессе сжигания иметь неподалеку противопожарный инвентарь — хотя бы канистру с водой — и, если речь идет о бочке, еще и металлическую крышку для нее. Это, впрочем, уже рекомендации — за отсутствие и того, и другого никто никаких претензий хозяевам участка предъявлять не будет.

- Любителям шашлыков следует помнить, что на дачах запрещается использовать мангалы длиннее пяти метров, а ставить их нужно на расстоянии не менее двух метров от ближайших построек. Кроме того, нельзя доверять розжиг костров и мангалов несовершеннолетним.

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