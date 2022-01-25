Cолиста оркестра Мариинского театра задержали по подозрению в насилии над своей внучкой

56

Валторнист, заслуженный артист РСФСР задержан в Петербурге по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей внучки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в центре города у дома на Вознесенском проспекте. Его поместили в изолятор временного содержания.

"По данным полиции, с января по декабрь 2020 года подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на даче в СНТ в поселке Рощино в Выборгском районе Ленинградской области", - рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") было возбуждено в августе 2021 года после обращения матери четырехлетней девочки.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС