Четырех человек подозревают во взятках при заключении контрактов с Минобороны

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Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о взятках в отношении четырех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний. Об этом в субботу, 31 августа, пишут "Известия" со ссылкой на Следственный комитет России (СК РФ).

Фигуранты обвиняются по статьям «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и «Дача взятки»).

«Следствием установлено, что 17 мая 2021 года между Минобороны России и военно-строительной компанией заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», — написало ведомство в Telegram-канале.

В качестве субподрядчика привлекли общество с ограниченной ответственностью. Позже, в период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года, генеральный директор общества передавал взятку представителям военно-строительных компаний на авансирование работ, а также общее покровительство. Это привело к необоснованной выдаче аванса строительной организации. Все подозреваемые задержаны.

Фото: freepik.com