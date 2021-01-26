Четверо самарцев осуждены за сбыт фальшивых денег

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Никите Павлушкину, Никите Юкину, Захару Куцу и Роману Куцу. Они признаны виновными по статьям "Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

Установлено, что в 2018 году осужденные, действуя самостоятельно и группой лиц по предварительному сговору, неоднократно приобретали через Интернет поддельные банковские купюры номиналом 5 тысяч рублей и реализовывали их на территории Самары, приобретая на полученные денежные средства продукты питания и мобильные телефоны.

Кроме того, в ходе проведения обыска в квартире Павлушкина было обнаружено и изъято наркотическое средство – гашиш, общей массой 35, 02 грамма.

Приговором федерального суда Октябрьского района города Самары Павлушкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно, с испытательным сроком на 3 года, Захару Куцу – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, Роману Куцу – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, Юкину - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области