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Бывший замдиректора пансионата для инвалидов СО ответит перед судом за гибель трех рабочих

9 июля 2021 18:22
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Он обвиняется в нарушении требований охраны труда.

Большеглушицким следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора пансионата для инвалидов, обвиняемого в "нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В июне 2020 года обвиняемый допустил к выполнению ремонтных работ на канализационно – насосной станции рабочих, не обеспечив их необходимыми средствами защиты. После устранения засора во вторую секцию колодца КНС, где в этот момент выполнял работы слесарь-сантехник, стала поступать сточная вода с примесью газа метан, в результате чего он потерял сознание и упал. В целях оказания помощи мужчине внутрь спустились второй рабочий, санитар и сторож, а также сам обвиняемый, которые попытались достать пострадавшего . В результате произошедшего, трое мужчин скончались на месте происшествия от острого отравления метаном, здоровью еще одного причинен тяжкий вред", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: гибель рабочих суд

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