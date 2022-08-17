Бывший заместитель начальника ИК-5 ответит перед судом за получение взяток

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН СО, обвиняемого в получении взяток должностным лицом.

"По версии следствия, в период с декабря 2020 года по июль 2021 года обвиняемый, пользуясь своим должностным положением, получал от лиц, содержащихся в исправительном учреждении, в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в решении вопросов о переводе осужденных в облегченные условия отбывания наказания, изменении вида исправительного учреждения, а также не привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Следствием выявлено 8 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, общая сумма полученных денежных средств составила более 228 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО