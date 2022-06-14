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Бывший врио главы самарской госохраны культурных объектов признан виновным в совершении должностных преступлений

14 июня 2022 20:34
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Судом ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему временно исполняющему обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Он признан судом виновным в совершении должностных преступлений.

Установлено, что в феврале 2020 года между ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия», учредителем которого является Управление государственной охраны объектов культурного наследия, и строительной организацией был заключен договор на проведение археологического обследования и выявление объектов археологического наследия на земельных участках, расположенных в Самарской районе города Самары.

"В соответствии с выданным разрешением, проведены охранно-разведочные работы, в ходе которых был выявлен объект, обладающий признаками культурного наследия «Культурный слой города Самара 19-начало21 века».  Исполнитель уведомил Управление в лице временно исполняющего обязанности руководителя о результатах работ, а также составил научный отчет о выполненных археологических полевых работах. Осужденный, получив указанную информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, с целью создания условий для реализации программы по увеличению ввода жилья в эксплуатацию в кратчайший срок и уменьшению обременения на земельные участки в виде объектов культурного наследия, находящихся в границах культурного поселения. Далее, по указанию осужденного в адрес строительной организации было подготовлено и направлено заключение о возможности проведения  землеустроительных работ на указанных земельных участках", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Осужденный дал указание подчиненному сотруднику внести исправления в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков с указанием сведений об отсутствии памятников археологии на них и возможности их дальнейшего использования для строительства.

Результатом указанных преступных действий явилось существенное нарушение охраняемых законов интересов общество и государства в виде несоблюдения сохранности объектов культурного наследия.

Благодаря грамотным и скоординированным действиям сотрудников второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, предпринятым в рамках расследования уголовного дела, указанные земельные участки были внесены в Перечень выявленных объектов культурного наследия.

Судом бывшему исполняющему обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил. 

 

Фото:   pxhere

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