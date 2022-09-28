Бывший начальник отрадненской почты, присвоившая деньги и материальные ценности, предстанет перед судом

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По версии следствия, с октября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемая систематически присваивала находившиеся на стеллажах и складе почтового отделения товарно-материальные ценности, используя их по своему усмотрению. Всего обвиняемой было похищено более 500 наименований товара на общую сумму свыше 77 тысяч рублей.

Кроме того, с января по июль 2022 года обвиняемая, имея беспрепятственный доступ к кассе отделения почтовой связи, присвоила более 114 тысяч рублей, часть из которых предназначалась для выплаты гражданам пенсий и иных социальных пособий. При этом, с целью сокрытия совершенных хищений в ряде случаев обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в поручения о получении соответствующих выплат адресатами.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО