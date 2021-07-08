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Бывший майор милиции Евсюков, отбывающий пожизненное заключение, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро

8 июля 2021 22:47
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В апреле 2009-го Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признали потерпевшими.

Бывший майор московской милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро за то, что его поместили в колонию слишком далеко от дома, говорится на сайте инстанции, передает РИА Новости.

В апреле 2009-го Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признали потерпевшими.

Как следует из карточки дела, истцами выступили сам экс-майор и его родители, Виктор Егорович и Валентина Михайловна. Они пожаловались, что, вопреки закону, бывшего милиционера отправили на пожизненное заключение слишком далеко от дома, в колонию особого режима № 18 на Ямале, известную как "Полярная сова". Евсюковы живут в Москве, находящейся от колонии по прямой примерно в двух тысячах километров, а с учетом реальной транспортной ситуации — более чем 3,3 тысячи километров (это число указано в карточке дела).

При этом защита потерпевших требует перечислить в их пользу шесть тысяч евро, присужденные Евсюкову ЕСПЧ: он так и не выплатил компенсации, взысканные с него российским судом в пользу раненых.

Преступление Евсюкова в 2009 году вызвало огромный общественный резонанс — постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев. Политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД. Самого Евсюкова Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению.

Спустя два года после трагедии, в 2011-м, власти объявили о масштабной реформе органов внутренних дел и приняли закон "О полиции", предусматривающий переименование милиции и усиление общественного контроля над ним. Одним из ключевых пунктов реформы стала переаттестация личного состава, в результате уволили многих сотрудников ведомства.

 

Фото:   Юрий Машков/ТАСС

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