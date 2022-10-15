Бывший главбух одной из  самарских школ заключена под стражу по обвинению во взяточничестве

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На протяжении 2019 года обвиняемая, используя свое должностное положение, получала от индивидуального предпринимателя деньги в качестве взятки.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за содействие в заключении договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию компьютерного оборудования, при фактическом неисполнении контрагентом взятых на себя обязательств. В соответствии с достигнутой договоренностью, мужчине перечислялись денежные средства в соответствии с условиями заключенных соглашений, часть из которых передавалась обвиняемой. В рамках расследования уголовного дела следствием выявлено 20 эпизодов противоправной деятельности обвиняемой. Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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