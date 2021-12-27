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Согласно заключениям экспертов выявлены существенные нарушения противопожарных, санитарных и строительных норм.
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Бывший глава Богатовского района предстанет перед судом за предоставление детям-сиротам плохих квартир

27 декабря 2021 17:52
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Согласно заключениям экспертов выявлены существенные нарушения противопожарных, санитарных и строительных норм.

Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Главы Богатовского района, обвиняемого в халатности.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый надлежащим образом не организовал приобретение и предоставление жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В целях реализации мероприятий в рамках муниципальной программы обвиняемый заключил с собственниками шести жилых помещений в лице их представителя по доверенности муниципальные контракты. При этом мер, направленных на привлечение экспертов для проверки пригодности для проживания приобретаемых жилых помещений предпринято не было, решение о создании приемочной комиссии не издавалось, в связи с чем к приемке квартир были допущены лица, не обладающие необходимыми навыками и квалификацией", - передает СУ СК СО.

В результате были приобретены жилые помещения, которые позже признаны непригодными для проживания.

Согласно заключениям экспертов выявлены существенные нарушения противопожарных, санитарных и строительных норм. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, составила более 6 миллионов  300 тысяч рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в декабре 2021 года было завершено расследование уголовного дела в отношении супруги обвиняемого, занимавшей должность  заместителя руководителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский». По версии следствия, она обеспечила условия, при которых указанные жилые помещения были приобретены у конкретных физических лиц, а также внесла в акты приема-передачи жилых помещений недостоверных сведений об их соответствии техническому заданию. 

 

Фото:   СУ СК СО

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