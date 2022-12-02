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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бывший директор самарской школы осуждена за мошенничество и подлог

2 декабря 2022 18:51
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Приговором суда бывшему директору школы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2, 5 года условно.

Собранные Советским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору одного из образовательных учреждений города. Она признана виновной по статьям "Мошенничество" и "Подлог".

"Установлено, что осужденная в период с 2015 по 2021 год, с целью безвозмездного изъятия бюджетных денег, принадлежащих Учреждению, приняла на работу женщину на должность педагога дополнительного образования, заведомо осознавая, что фактические трудовые обязанности ей выполняться не будут. В указанный период времени педагогу была начислена заработная плата и иные выплаты на общую сумму более 2 миллионов 100 тысяч рублей, которые поступили в распоряжение Директора, так как банковская карта работника находилась в её пользовании", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда бывшему директору школы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2, 5 года условно, с запретом занимать определенную должность и заниматься определённой деятельностью  сроком на 1 год.

 

Фото:   СУ СКР СО

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