Бывший директор самарского туристического информационного центра  подозревается в мошенничестве

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Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора регионального ГБУ «Туристический информационный центр», подозреваемой по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность директора бюджетного учреждения, используя свое служебное положение, начислила и выплатила двум подчиненным премии за 2020 год, сообщив о необходимости передачи ей части полученных сумм.

Сотрудники, опасаясь негативных последствий со стороны подозреваемой, передали ей более 315 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.

Своими преступными действиями подозреваемая существенного нарушила права и законные интересы указанных работников, лишив их права на получение указанных выплат.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из открытых источников