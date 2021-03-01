Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

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Парижский суд признал в понедельник бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, передает ТАСС. Об этом сообщил телеканал BFM из здания парижского Дворца правосудия.

Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. Проходившие по этому же делу "о прослушивании телефонных разговоров" двое других подсудимых - бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Национальная финансовая прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (двум из них - условно). Аналогичной меры наказания прокуратура предлагала и для Эрзога и Азибера. Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.

Позиция Саркози

В ходе судебного процесса Саркози категорически отрицал вину. Его адвокаты требовали снятия с их подзащитного всех обвинений, утверждая, что прослушивание телефонных разговоров было проведено незаконно и является нарушением тайны следствия, так как речь шла о переговорах адвоката с подзащитным. При этом они ссылались на решение Совета Европы, запрещающие подобные перехваты переговоров адвокатов. Суд в понедельник отклонил это требование.

После суда основной адвокат Саркози - Эрве Темим отказался комментировать решение суда. Саркози также молча покинул здание Дворца правосудия.

Выполнение решения может быть отложено в случае подачи защитой Саркози апелляции. Также опротестовать его может прокуратура, если посчитает, что наказание недостаточно строгое.

Сам Саркози заявил в ходе процесса: "Для меня это дело стало подлинным путем на Голгофу. Но если в ходе разбирательства будет установлена истина, то я готов за это заплатить такую цену". Также Саркози на протяжении процессе неоднократно заявлял, что "никогда не совершал действий, противоречащих принципам правового государства". Судебное разбирательство он назвал "скандалом, который останется в истории страны".

Это уже второй случай в новейшей истории Франции осуждения бывших президентов страны. Девять лет назад суд вынес в отношении Жака Ширака решение о двух годах условного срока в наказание за создание фиктивных рабочих мест во время его пребывания на посту мэра Парижа.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/ТАСС