Бывшая дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей по делу об изнасиловании

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Бывшая сотрудница отдела полиции, потерпевшая по делу об изнасиловании тремя полицейскими в Уфе, требует компенсировать причиненный ей моральный вред в размере 100 млн рублей, передает ТАСС. Об этом сообщила журналистам в понедельник ее адвокат Ирина Валиева.

"Та сумма, о которой говорится в исковых требованиях и которая так волнует общественность, это абсолютная сумма причиненного потерпевшей вреда. С точки зрения морали - цены нет. Указанная потерпевшей цена составляет 100 млн рублей, потому что ни рубль, ни 100 млн никогда не компенсируют тех страданий, которая понесла потерпевшая. И именно из этих побуждений она настаивает на такой сумме", - сообщила Валиева.

В понедельник Верховный суд Башкирии во второй раз отложил заседание по уголовному делу после отмены приговора в кассационной инстанции по ходатайству обвиняемого из-за плохого самочувствия.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре 10 ноября отменил приговор Верховного суда Башкирии, согласно которому два фигуранта уголовного дела - Салават Галиев и Эдуард Матвеев - были оправданы, а Павел Яромчук осужден на 4 года лишения свободы. Дело было направлено на пересмотр в новом составе суда, всем фигурантам назначен домашний арест на три месяца.

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