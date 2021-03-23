Более килограмма героина изъяли полицейские у тольяттинца 

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В марте полицейским поступила информация о том, что 27-летний тольяттинец причастен к незаконному обороту наркотиков. По версии правоохранителей мужчина собирался реализовывать наркотические средства через тайники.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками ОНК Управления МВД России по г. Тольятти при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» областного главка задержали подозреваемого во дворе одного из домов в Автозаводском районе Тольятти. В ходе досмотра полицейские обнаружили в полиэтиленовом пакете у задержанного шесть свертков с героином общей массой более 1,1 килограмма.

Ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков безработный подозреваемый в ходе опроса сообщил, что перевез наркотическое средство из Свердловской области и пытался сбыть его на территории города Тольятти.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков к задержанному, и лиц, причастных к противоправной деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО