Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии за смерть девушки во время стрима

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Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, передает РИА Новости.

"Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления <...> "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.

Приговор не вступил в законную силу.

Второго декабря во время стрима находившаяся в кадре девушка умерла. Не прерывая трансляции, Решетняк вызвал врачей и полицию. Блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Он плакал и винил себя в ее смерти. Все это время труп находился в кадре, а мужчина, предположительно, выпивал.

Бригада скорой помощи констатировала смерть. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости