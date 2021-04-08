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Блогер Эдвард Бил собирается продать все свои автомобили, чтобы выплатить компенсацию пострадавшей в ДТП

8 апреля 2021 14:35
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Машины могут быть проданы примерно за 5 млн рублей.

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль) после массового ДТП в центре Москвы собирается продать все свои машины, а на вырученные деньги выплатить компенсацию пострадавшей в автоаварии сотруднице аппарата Госдумы Марии Артемовой, передает ТАСС.

"Сейчас много проблем, надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет. Я сам до сих пор не понимаю, как выехал на встречку", - рассказал Бил в интервью телеканалу "Москва-24".

Он отметил, что ехал со скоростью 80-90 км/ч. "Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось", - добавил блогер. По словам Била, он сейчас не снимает видео из-за ограничений, наложенных на него судом.

Ему грозит до двух лет колонии.

 

Фото:   Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

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