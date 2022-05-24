Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока телевикторины "Что? Где Когда?" Ровшана Аскерова

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Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал игрока телевикторины "Что? Где Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова Р., обвиняемого по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма с использованием СМИ или интернета"), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Аскерова в розыск. По данным следствия, обвиняемый не позднее 6 апреля 2022 года опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскерову грозит до пяти лет колонии.

Фото: Фото: Нина Зотина / РИА Новости / РБК

