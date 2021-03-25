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Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Мазо, обвиняемого в мошенничестве

25 марта 2021 16:13
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Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года.

Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Генеральной прокуратурой России удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - сообщили в ведомстве. В Генпрокуратуре отметили, что тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо с Федеральным министерством юстиции Австрии было организовано по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова.

"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой РФ запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов удалось добиться экстрадиции Мазо", - отметили в ведомстве.

Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, но данное решение неоднократно обжаловалось защитой бывшего чиновника.

Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве.

"В рамках расследования установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, было похищено свыше 916 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования установлена причастность Мазо к легализации похищенных денежных средств и создании преступного сообщества. В период 2015-2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточнили в Генпрокуратуре.

Дело в отношении Пирумова рассматривается в суде. Мазо находился в международном розыске, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Фото:  Антон Новодережкин/ТАСС

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