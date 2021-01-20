Астраханского фермера обязали установить контроль над верблюдами, разгромившими три села

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Икрянинский районный суд в Астраханской области обязал владельца стада верблюдов, которые ранее устроили погром в трех селах области, пасти животных в отведенном сельсоветом для этого месте, а также установить в это время контроль над ними. Об этом говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Жители трех сел Икрянинского района ранее жаловались на стадо из 70 верблюдов, которые ломают сети водопровода и газопровода, заборы, топчут огороды, а также бросаются на людей.

"Возложить на Серебрякова Юрия Степановича обязанность осуществлять выпас сельскохозяйственных животных - верблюдов в специально отведенном муниципальным образованием "Оранжерейнинский сельсовет" месте выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного лица", - говорится в решении суда.

Прогон животных по решению суда также должен проводиться строго под наблюдением владельца либо уполномоченного лица. Как сообщила ТАСС глава района Наталья Бутузова, иск администрации Икрянинского района удовлетворен, владелец верблюдов установит контроль над животными.

В 2016 году житель Икрянинского района приобрел для своего фермерского хозяйства стадо верблюдов, но спустя время перестал заниматься сельским хозяйством, а животные остались без контроля. Они стали бродить по району, ломать газопроводы, водопроводы, заборы, вытаптывать огороды. В 2019 году в прокуратуру поступило обращение от местной жительницы, на которую набросился полудикий верблюд из этого стада, но собственник, по данным администрации, не предпринял никаких мер для разрешения ситуации.

В июле 2020 года на хозяина верблюдов составили еще восемь административных протоколов, после чего было принято решение продать животных. По данным районной администрации, стадо насчитывает 67 взрослых особей и несколько детенышей.