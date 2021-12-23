Арестован второй предполагаемый участник избиения фигуриста Соловьева

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Таганский суд Москвы в четверг, 23 декабря, удовлетворил ходатайство об аресте второго студента, который обвиняется в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, передают "Известия".

Подозреваемого Владислава Смирнова арестовали на 30 суток — до 21 января 2022 года, сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Ранее в этот день был арестован еще один участник драки.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Таганского районного суда/"Известия"