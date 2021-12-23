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Арестован один из подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева в центре Москвы

23 декабря 2021 18:13
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Он признал вину в содеянном и готов возместить ущерб здоровью спортсмена.

Таганский суд Москвы арестовал Владислава Яковцева, задержанного после избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, возбужденному по ст. 112 УК РФ ("Причинение среднего вреда здоровью")", - сказали в суде.

Яковцев признал вину в содеянном и готов возместить ущерб здоровью спортсмена, сообщил его адвокат Андрей Кораблев.

"Яковцев признал вину в избиении Соловьева, признал, что не сдержал эмоции. Он готов возместить тот вред, который причинил потерпевшему", - сказал защитник. Адвокат отметил, что просил суд с учетом этих обстоятельств избрать Яковцеву домашний арест или залог. Однако суд отправил Яковцева под стражу до 21 января 2022 года. "Я буду обжаловать эту меру пресечения", - заключил Кораблев.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения второму фигуранту дела Владиславу Смирнову.

Соловьев был избит 21 декабря около караоке-клуба в центре Москвы. После нападения его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. После инцидента в полицию были доставлены двое напавших на спортсмена.

 

Фото:    Пресс-служба Таганского районного суда/ТАСС

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