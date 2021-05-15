Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области

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Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщили журналистам в субботу пресс-службе СУ СК РФ по региону, передает ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней")", - говорится в сообщении.

13 мая мужчина на электричке прибыл из города Заволжье в поселок Большое Козино. В лесопосадке он увидел незнакомую девочку, напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего мужчина скрылся с места преступления.

Во время допроса в качестве подозреваемого мужчина дал следователям признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Ранее подозреваемый уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, судимость не погашена, сообщили в региональном СУ СК РФ.

В рабочем поселке под Нижним Новгородом в четверг нашли тело 12-летней девочки, пишет РИА Новости. Ее убили в лесу, когда она возвращалась домой из школы. Протоптанная в сосновом бору тропинка — обычный путь для местных. Вечерами брали с собой фонарики. Люди признаются: ходить таким маршрутом всегда было страшно.

СУ СК РФ по Нижегородской области