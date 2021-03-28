Арестован директор департамента Сахалинского госуниверситета из-за гибели двух студентов в душе общежития вуза

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Следователи в Сахалинской области через суд добились ареста директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ), в общежитии которого ранее нашли двоих погибших студентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса данного учебного заведения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2018 года по март 2021 года обвиняемый знал о неправильно установленных электроводонагревателях, однако ничего с этим не сделал. В итоге двоих студентов 18 и 19 лет смертельно ударило током.

По данным местных СМИ, один из студентов получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана, второй молодой человек погиб, пытаясь спасти друга.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших оказана финансовая помощь.

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