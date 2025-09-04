Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары

112

В СМИ сообщается о несогласии жительницы города Самары с ходом установления обстоятельств травмирования ее семилетнего сына в одном из детских садов. В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение с травмой головы. Мать ребенка опасается, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО представить доклад по делу о травмировании мальчика.



В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.





