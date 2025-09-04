Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
С 15 сентября по 10 октября.
«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.
До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 
В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары

4 сентября 2025 15:43
112
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.

В СМИ сообщается о несогласии жительницы города Самары с ходом установления обстоятельств травмирования ее семилетнего сына в одном из детских садов. В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение с травмой головы. Мать ребенка опасается, что виновные смогут избежать привлечения к ответственности.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО представить доклад по делу о травмировании мальчика.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.


 

Теги: Самара Уголовное дело

