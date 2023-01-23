Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами

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Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами, сообщили РИА Новости в Алексеевском суде Белгородской области.

"В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", — рассказал собеседник агентства.

Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.

Заключенный вправе просить о замене наказания, отбыв в тюрьме треть назначенного срока.

Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания.

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