Аферисты обманули 79-летнюю москвичку: она сбросила с балкона миллион рублей лжеполицейскому

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В Москве аферисты обманули 79-летнюю пенсионерку. Под видом помощи в раскрытии преступления лжеучастковый и его подельник убедили бабушку сбросить с балкона миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Лайф.

Как рассказала сама пострадавшая, ей позвонил неизвестный и представился участковым уполномоченным полиции, попросив оказать содействие в раскрытии преступления. Для этого женщине было необходимо согласиться на требования мошенников, которые сразу же позвонили ей и стали угрожать. Пенсионерке заявили, что она должна снять с банковского счёта миллион рублей и сбросить их с балкона.

"Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию", — сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемые задержаны, ими оказались неработающие приезжие.