Адвокаты: сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

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Следственный комитет РФ официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна по факту истязания и действий сексуального характера в отношении трех дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими.

"Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими", - сказал адвокат Алексей Паршин. Он отметил, что всех сестер уже ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении их отца.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС, архив