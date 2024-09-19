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Адвокаты: Бакальчуку предъявили обвинение по нескольким статьям УК

19 сентября 2024 18:53
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Он задержан на 48 часов.

Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и еще по двум статьям Уголовного кодекса после перестрелки в офисе Wildberries в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Бакальчука со ссылкой на его адвокатов, передает РИА Новости.

"Сегодня утром около 7.30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов", - говорится в сообщении.

В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

 

Фото:  pxhere.com

 

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